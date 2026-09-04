ЧЕРН_Объекты производства западных вооружений на Украине станут законными целями для ВС РФ, заявил Песков

Объекты производства западных вооружений на Украине станут законными целями для ВС РФ, заявил Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Дипломат раскрыл,...
- Дипломат раскрыл,...
- В России назвали ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым