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Директор Талышинской высказался о ее воссоединении с Шоуа

Директор Талышинской высказался о ее воссоединении с Шоуа

Фанаты пары готовы заплатить большие деньги за выступление дуэта. Александр Шоуа Anatoly Lomokhov/Global Look PressПару дней назад в СМИ появилась новость о возможном воссоединении солистов дуэта «Непара» Виктории Талышинской и Александра Шоуа.

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