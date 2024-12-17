Директор Талышинской высказался о ее воссоединении с Шоуа

Фанаты пары готовы заплатить большие деньги за выступление дуэта. Александр Шоуа Anatoly Lomokhov/Global Look PressПару дней назад в СМИ появилась новость о возможном воссоединении солистов дуэта «Непара» Виктории Талышинской и Александра Шоуа.
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