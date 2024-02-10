Не развод, а разлука. Анализ интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

Т.К: Кто взорвал «Северный поток? В.П: Вы. Т.К: Я не взрывал! В.П: Может лично у Вас есть алиби. Владимир Путин прямо заявил, что «крупнейший за всю историю акт промышленного терроризма» устроили спецслужбы США.
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