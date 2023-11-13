Новый год, новая машина: можно ли надеяться на скидки от дилеров

Традиционно ритейлеры стремятся распродать запасы автомобилей перед Новым годом и избавиться от стоков и освободить склады под запланированные поставки, но в этом году ждать существенных скидок не приходится, предупреждают эксперты рынка.
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