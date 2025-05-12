Донецкая группа...
ВК клипы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Донецкая группа новостей

70 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Твою же мать ,  ВСЁ ,  юная   ДУРОЧКА АБСОЛЮТНО ВСЮ ЖИЗНЬ  под  ОТКОС ПУСТИЛА  и что  САМОЕ УЖАСНОЕ , НИЧЕГО  ИСПРАВИ...Мать в декрете из...
  • Людмила Редько
    Божечки! сколько идиотов! И эта идиотка учитель!Мать в декрете из...
  • Maxim
    Продать одну из вилл..Донецкая группа н...

Жены не смогут при разводе получить деньги супруга, которые он заработал на СВО

Жены не смогут при разводе получить деньги супруга, которые он заработал на СВО В Госдуму внесут проект о запрете раздела доходов одного из супругов, полученных в связи с участием в СВО, при расторжении брака, заключенного после 24 февраля 2022 года, пишет ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх