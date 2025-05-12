Жены не смогут при разводе получить деньги супруга, которые он заработал на СВО В Госдуму внесут проект о запрете раздела доходов одного из супругов, полученных в связи с участием в СВО, при расторжении брака, заключенного после 24 февраля 2022 года, пишет ТАСС.