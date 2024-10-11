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Клипперс – Даллас где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Предсезонные матчи НБА 15 октября

Клипперс – Даллас где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Предсезонные матчи НБА 15 октября

Во вторник, 15 октября, сыграют Клипперс и Даллас в рамках Предсезонных Матчей НБА. Твой бонус: фрибет 3 000 ₽ на этот матч Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.

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