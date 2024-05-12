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Таджик кричал: "Резать всех, кто старше семи лет". Но его не наказали, а договорились с диаспорой

Таджик кричал: "Резать всех, кто старше семи лет". Но его не наказали, а договорились с диаспорой

Снова и снова мы вынуждены возвращаться к теме отсутствия контроля на уровне регионов России в мигрантской сфере.

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