Необычная клумба в форме зонтика украсит сад и удивит всех соседей

В вашем саду уже есть необычные клумбы, оригинальные подвесные кашпо и стильные подставки для цветов, и вы не знаете, чем еще удивить соседей и гостей? А что насчет клумбы-зонтика, которая станет самым необычным декоративным элементом в саду.