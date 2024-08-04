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Вячеслав Буцаев: «Вуйтек одним из первых привнес в наш хоккей понятие профессионализма. Демократичность не мешала ему быть требовательным»

Тренер ранее возглавлял «Локомотив». – Как вы оказались в «Локомотиве»? – Я перешел, когда сезон-2001/2002 уже начался.

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