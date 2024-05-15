Все, что нужно знать о Михаиле Булгакове. Проект «Узнай Россию» в «Одноклассниках»

В день рождения одного из самых всенародно любимых писателей — марафон на платформе «Узнай Россию» в ОК! 15 мая исполняется 133 года со дня рождения одного из самых мистических и самобытных русских писателей.
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