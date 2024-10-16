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«Гроза НАТО». Российский «Искандер» признали одним из мощнейших в мире

«Гроза НАТО». Российский «Искандер» признали одним из мощнейших в мире

203 прочтения 2 дня назад Ракетный комплекс «Искандер-М», который атаковал судно-контейнеровоз, перевозившее партию оружия и боеприпасов в порт Одессы из Европы, получил прозвище «гроза НАТО».

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