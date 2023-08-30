Такая уж у ВСУ дорога до Крыма

У каждого свой контракт Строить, как известно, не ломать, да и заработать можно побольше. Вот и строим то, что другие пытаются сломать, взорвать, разбомбить.
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