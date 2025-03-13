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Царьград

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Эксперимент с самоуправляемыми авто признан успешным: на дороги России выйдут роботакси

Эксперимент с самоуправляемыми авто признан успешным: на дороги России выйдут роботакси

Они безопаснее, чем водители.Первый этап тестирования высокоавтоматизированных транспортных средств, организованный Минэкономразвития России, завершился подведением итогов.

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Комментарии
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Валерий Ребров
Осталось только доставку сделать роботами и дронами и &quot;незаменимые специалисты&quot; не нужны будут
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20 час.
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