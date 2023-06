DLC для Cyberpunk 2077 обрастает подробностями, The Last of Us Part I оптимизируют под Steam Deck, тактика про 1930-е выходит в октябре, раскрываются детали отмены Titanfall 3 самими разработчиками, для Hi-Fi RUSH готовится бесплатное обновление, грядёт анимационный сериал по Dead Cells, Summer Game Fest продлевают на следующий год.