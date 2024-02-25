3 истории о подружках, которые пытались «притянуть» к себе деньги, мужей и забытые вещи

В детстве мы наивно верили в миллион всяких нелепостей. Например, если случайно наступить другу на ногу, вы обязательно поссоритесь, проглоченное арбузное семечко пустит корни и прорастет в желудке, а оса не ужалит, если произнести слова «соль-вода».