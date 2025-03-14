Сонники, гороск...
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Сонники, гороскопы, гадания

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Этим знакам повезёт в выходные дни 15-16 марта

Этим знакам повезёт в выходные дни 15-16 марта

Нынешние выходные, 15 и 16 марта, обладают неоднозначной – разновекторной – энергетикой, но при этом одинаково хорошо подходят для отдыха – в одном случае пассивного, в другом – активного, пишет Qostanay.

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