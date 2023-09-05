СССР-Россия

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Польша выбывает

Польша выбывает

События развиваются в заложенной логике.Польша начинает депортировать обратно вна украинских беженцев.

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Комментарии
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Александр Салтановский
Вот буквально вчера, на &quot;Место встречи&quot; максИмушка иУдушка Юсин, категорически заверил, что подобного не случится и &quot;просвещенная гейрОпа&quot; никого для могилизации выдавать не будет, прошло менее суток и появилась совершенно противоположная информация, что будут и даже уже начали пшеки выдавать, ну пшеки укруинцев даже за людей не считают, думаю что вскоре и другие подтянутся, могилизация должна быть полной!
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14 час.
Марат
нормальный раскслад))) с такой армией они долго не навоюют ...
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12 час.
Mark Kapustin
А это плюс.
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1 час.

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