Александр Салтановский

Вот буквально вчера, на "Место встречи" максИмушка иУдушка Юсин, категорически заверил, что подобного не случится и "просвещенная гейрОпа" никого для могилизации выдавать не будет, прошло менее суток и появилась совершенно противоположная информация, что будут и даже уже начали пшеки выдавать, ну пшеки укруинцев даже за людей не считают, думаю что вскоре и другие подтянутся, могилизация должна быть полной!