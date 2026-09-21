УФСБ задержало 16-летнего за терроризм в Курганской области

В Курганской области задержан 16-летний, обвиняемый в оправдании терроризма. В августе 2026 года он выполнил поручение из интернета и нанес надписи на административных зданиях.
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