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Царьград

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УФСБ задержало 16-летнего за терроризм в Курганской области

УФСБ задержало 16-летнего за терроризм в Курганской области

В Курганской области задержан 16-летний, обвиняемый в оправдании терроризма. В августе 2026 года он выполнил поручение из интернета и нанес надписи на административных зданиях.

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