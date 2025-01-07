Guardian: герб Дании могли изменить из-за слов Трампа о Гренландии

Изменение королевского герба Дании в начале января может быть связано с недавними высказываниями избранного президента США Дональда Трампа о приобретении Гренландии, сообщает британская газета The Guardian.
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