Песков: разговор Путина и Трампа 18 марта стал шагом к их личной встрече

Телефонный разговор между президентом Владимиром Путиным с его коллегой Дональдом Трампом, который состоялся 18 марта - это еще один шаг к их личной встрече, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
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