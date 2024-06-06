"Автодом": некачественное топливо выводит из строя топливную систему

Применение некачественного бензина в автомобилях может стать причиной поломки топливной системы. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на директора по послепродажном обслуживанию "Автодом Алтуфьево" Романа Тимашова.
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