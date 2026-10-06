Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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ЮНИСЕФ предупредил о последствиях Эль-Ниньо для более чем 347 миллионов детей

ЮНИСЕФ предупредил о последствиях Эль-Ниньо для более чем 347 миллионов детей

ЮНИСЕФ предупреждает: с октября по декабрь 2026 года свыше 347 миллионов детей в почти 100 странах окажутся в зоне экстремальной засухи или наводнений из-за Эль-Ниньо.

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