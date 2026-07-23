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Царьград

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Алексей Буцайло выявил контроль семьи после пропажи Ангелины

Алексей Буцайло выявил контроль семьи после пропажи Ангелины

Шестилетняя Ангелина из Красного Села исчезла после прогулки, вернувшись через день. Ее семья теперь под контролем соцслужб.

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