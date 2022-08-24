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В Запорожской области отвергли ультиматум Зеленского по ЗАЭС

В Запорожской области отвергли ультиматум Зеленского по ЗАЭС

REUTERS/Alexander Ermochenko Выполнять ультиматум украинского президента Владимира Зеленского и выводить российских военных с территории Запорожской атомной электростанции не планируется, заявил член региональной администрации Владимир Рогов.

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