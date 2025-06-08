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Петербургский дневник

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Рябков заявил, что Лавров и Рубио находятся в постоянном контакте

Рябков заявил, что Лавров и Рубио находятся в постоянном контакте

Стороны заинтересованы в поддержании связи Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио находятся в постоянном контакте, сообщил в интервью информационному агентству ТАСС замглавы российского МИД Сергей Рябков.

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