RuNews.Biz

80 подписчиков

Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

В пряжинском отделе ЗАГС открылась необычная выставка юных авторов

Двухлетние художники представили работы, посвященные Дню семьи, любви и верности Самые маленькие воспитанники детского сада «Радуга» (им едва исполнилось 2 года) вместе с родителями и воспитателем подготовили выставку рисунков и аппликаций (0+).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх