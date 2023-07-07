В пряжинском отделе ЗАГС открылась необычная выставка юных авторов

Двухлетние художники представили работы, посвященные Дню семьи, любви и верности Самые маленькие воспитанники детского сада «Радуга» (им едва исполнилось 2 года) вместе с родителями и воспитателем подготовили выставку рисунков и аппликаций (0+).
Двухлетние художники представили работы, посвященные Дню семьи, любви и верности Самые маленькие воспитанники детского сада «Радуга» (им едва исполнилось 2 года) вместе с родителями и воспитателем подготовили выставку рисунков и аппликаций (0+).
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