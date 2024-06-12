"Россия — это мы". Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем России

Губернатор подчеркнул, что от сегодняшних решений зависит будущее российских семей, городов, сел и страны в целом Губернатор Алтайского края Виктор Томенко опубликовал поздравление с Днем России в своем Telegram-канале.
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