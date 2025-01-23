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Фелисиано Лопес: «Могу гарантировать, что Синнер и Алькарас выиграли бы 0 «Ролан Гаррос» у пикового Рафы»

Фелисиано Лопес: «Могу гарантировать, что Синнер и Алькарас выиграли бы 0 «Ролан Гаррос» у пикового Рафы»

Фиш твитнул: «Сколько «Шлемов» Синнер и Алькарас выиграли бы, когда Надаль/Фед/Новак были на пике? И сколько Роддик или Маррей выиграли бы сейчас???» Фелисиано Лопес ответил: «Могу гарантировать только то, что они выиграли бы 0 «Ролан Гаррос» у пикового Рафы».

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