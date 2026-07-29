«Офисы смерти»: как Украина создала настоящую прокси-армию против России

Мало кто за последние годы принес россиянам столько проблем и горя, сколько телефонные мошенники, выманивающие у доверчивых граждан их сбережения, да вдобавок еще и порой толкающие их самих на преступления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии