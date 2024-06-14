Reuters: Германия не дала принять новый пакет санкций против РФ

Global look press/IMAGO/Christian Ditsch Страны ЕС не смогли согласовать 14-й пакет антироссийских санкций из-за позиции Германии по вопросу об ответственности "дочек" европейских компаний за нарушение санкционного режима.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии