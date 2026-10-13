«Вражина американская» или «наш слоняра»: Почему в России любовь и ненависть к Трапу могут зависеть от любой новости

Вашингтон разорвал порочный круг увязывания всех сделок с Украиной — будет ли продолжение Дмитрий Родионов На фото: президент США Дональд Трамп (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Всеволод Шимов Геворг Мирзаян Дмитрий Ежов США начали стремиться к выгодным сделкам с Россией, утверждает The New York Times.
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да какая-такая "любовь и ненависть"? - персонаж на службе у глобального наднационального частного капитала, с которым у нас "единство и борьба". борьба вплоть до экзистенциальной. тут не надо путать общее с частным, - стратегические противоречия и что называется " в моменте". "игры" большаков - в долгую. на таких "просторах" бывают и передышки...
Не надо излишне обольщаться... Тогда и разочарований не будет... Трамп - тот ещё ...здабол... Россию уже не в первый раз обманывают (тут более уместно другое слово), а российская власть всё "обманываться рада"... Мало было Минска, Стамбула и Анкориджа, что с радостными визгами кинулись к рыжему клоуну, едва он пальчиком поманил?... Он как снял санкции - которые выгодны для него - так и вернёт их обратно, как только получит то, что ему надо...
Трамп становится попутчиком когда ему выгодно И в ладоши ему хлопать ему не стоит
У меня, например, нет к Трапу ни любви, ни ненависти. Трап, он или есть, или его нет. Если есть, хорошо, если нет, тоже не смертельно. Автор, следи за написанием текста.
Если у наркета еще осталось хоть что-нибудь, что он может предложить отдать своему спонсору, чтобы перетянуть на свою сторону в очередной раз, он это сделает, не раздумывая, хотя... там осталась только его... задница...
Часть нашего общества (вероятно что большая), как и во всех странах мира, воспринимает политико-экономические события через свои эмоции, основываясь на мнении политологов, которые "кормятся" на этом, нужны именно такие пёрлы: "мы с пол-оборота заводимся в любви к Трампу".
Ныне покойный Жириновский пил шампанское, когда Трамп стал 45-м президентом США - главное что не стала Клинтон "президеншей".
Так и сейчас - страшно подумать что было бы, если бы Трамп проиграл Камале Харрис в 2024 году. Поэтому продолжаем "играть в поккер", а Трамп "блефует, идёт ва-банк, собирается повысить ставку, а потом внезапно выходит из игры".