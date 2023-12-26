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МИД КНР раскритиковал санкции в отношении проекта «Арктик СПГ - 2»

МИД КНР раскритиковал санкции в отношении проекта «Арктик СПГ - 2»

Россия и Китай ведут взаимовыгодное торговое сотрудничество, вмешательство третьих сторон в этот процесс недопустимо, заявила на брифинге во вторник, 26 декабря официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя введение США санкций в отношении проекта «Арктик СПГ – 2».

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