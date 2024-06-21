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Грядущий электрический кроссовер Xiaomi замечен в камуфляже в Китае Руководст...

Грядущий электрический кроссовер Xiaomi замечен в камуфляже в Китае Руководст...

Грядущий электрический кроссовер Xiaomi замечен в камуфляже в КитаеРуководство Xiaomi на апрельской конференции для инвесторов призналось, что изначально рассматривало возможность выпуска электрических кроссовера и седана, но в хронологическом выражении отдало предпочтение последнему, поскольку считает такой тип кузова более востребованным на китайском рынке электромобилей.

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