Грядущий электрический кроссовер Xiaomi замечен в камуфляже в Китае Руководст...

Грядущий электрический кроссовер Xiaomi замечен в камуфляже в КитаеРуководство Xiaomi на апрельской конференции для инвесторов призналось, что изначально рассматривало возможность выпуска электрических кроссовера и седана, но в хронологическом выражении отдало предпочтение последнему, поскольку считает такой тип кузова более востребованным на китайском рынке электромобилей.