Рар: перед Зеленским судьбоносная задача – уступить РФ Донбасс, а взамен получить мир Приостановив «адские санкции» по закону имени покойного американского сенатора-русофоба Линдси Грэма*, президент США Дональд Трамп пошёл ва-банк, практически поставив к стенке республиканцев и демократов в Конгрессе.