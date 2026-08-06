Вьетнам: сражение в долине Йа-Дранг. Ночь простоять и день продержаться. В зону высадки «Экс-Рэй» прибыл 1-й лейтенант роты «Дельта» Джеймс «Ларри» Литтон, с.
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Вьетнам: сражение в долине Йа-Дранг. Ночь простоять и день продержаться. В зону высадки «Экс-Рэй» прибыл 1-й лейтенант роты «Дельта» Джеймс «Ларри» Литтон, с.
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