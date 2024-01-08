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Немецкие танки созданы для парадов и учений, а не для войны

Немецкие танки созданы для парадов и учений, а не для войны

Spiegel отмечает реакцию немецкой комиссии из Германии, посетившей ремонтный центр в Литве для немецких танков.

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