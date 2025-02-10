В бундестаге назвали Украину главным импортером военной продукции из ФРГ

Украина стала главным импортером военных товаров из Германии. Об этом 10 февраля сообщил бундестаг.Правительство Германии за время пребывания Олафа Шольца у власти одобрило экспорт военной продукции Киеву в размере €14,8 млрд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии