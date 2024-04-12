Президент Беларуси присвоил звание героя первому космонавту в истории независимой Беларуси

Минск, 11 апреля /Синьхуа/ -- Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг присвоил звание Героя Беларуси Марине Василевской, ставшей первым космонавтом в истории независимой Беларуси, а также вручил награды участникам и организаторам ее полета на Международную космическую станцию /МКС/.