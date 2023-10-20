Фон дер Ляйен: ЕС передал Киеву 90 млрд евро, включая оружие на 27 млрд евро

Как заявила в ходе выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, с начала спецоперации на Украине Евросоюз предоставил Киеву около 90 млрд евро помощи, из них 27 млрд евро — это поставки оружия и боеприпасов.