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Фон дер Ляйен: ЕС передал Киеву 90 млрд евро, включая оружие на 27 млрд евро

Фон дер Ляйен: ЕС передал Киеву 90 млрд евро, включая оружие на 27 млрд евро

Как заявила в ходе выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, с начала спецоперации на Украине Евросоюз предоставил Киеву около 90 млрд евро помощи, из них 27 млрд евро — это поставки оружия и боеприпасов.

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Комментарии
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ИГОРЬ честнодумов
Думаю, что её стоит повесить рядом с Зеленским!
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22 час.
Александр Гранков
Эти суммы для страны У - кошкины слезы, разом разворовываются. Евросоюзу надо учиться планировать субсидии на порядок больше с учетом реальных размеров коррупции у их получателей.
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20 час.

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