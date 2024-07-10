"Известия": в Госдуме предлагают запретить курение на остановках и у магазинов

В Госдуме подготовлен законопроект, в случае принятия которого в России будет введен запрет на курение вблизи остановок общественного транспорта, магазинов и организаций, расположенных в многоквартирных жилых домах.
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