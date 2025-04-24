Жительница рассказала, что на стороне ВСУ в Кураховке в ДНР воевали испанцы

ДОНЕЦК, 24 апреля. /ТАСС/. Испанцы и темнокожие иностранцы воевали на стороне ВСУ в населенном пункте Кураховка в ДНР, рассказала местная жительница Лариса Драгобит на видео, предоставленном региональным УФСБ.
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