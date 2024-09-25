X усилил модерацию — количество удаленных аккаунтов выросло втрое, удалены м...

X усилил модерацию — количество удаленных аккаунтов выросло втрое, удалены миллионы постовСоциальная сеть X опубликовала подробный отчёт о блокировках аккаунтов и удалении противоправного контента за первую половину 2024 года.
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