Звезды сериала "Друзья" сделали заявление в связи с кончиной Мэттью Перри

Звезды американского телесериала "Друзья" Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер и Мэтт Леблан отдали дань уважения своему покойному коллеге и другу, который в течение 10 сезонов играл Чендлера Бинга.
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