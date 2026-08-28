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Вечерний Новосибирск

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Вафельной разметкой отметили перекресток на Красном проспекте в Новосибирске

Вафельной разметкой отметили перекресток на Красном проспекте в Новосибирске

Как сообщили в мэрии Новосибирска, новый элемент организации дорожного движения ввели повышения пропускной способности на Красном проспекте.

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