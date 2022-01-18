Европа осторожничает с Россией – боится войны

Скандально-эпатажный посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью «Укринформу» 17 января 2022 года пожаловался, что власти страны его пребывания не воспринимают Украину как влиятельный субъект политики и как «великую европейскую нацию».
Скандально-эпатажный посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью «Укринформу» 17 января 2022 года пожаловался, что власти страны его пребывания не воспринимают Украину как влиятельный субъект политики и как «великую европейскую нацию».
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