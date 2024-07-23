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Спички - не игрушка

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Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ певцу Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов)

Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ певцу Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов)

Соответствующий указ, подписанный Президентом России, опубликован вечером 22 июля на портале правовых актов.

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