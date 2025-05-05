Создатель серии Ecco the Dolphin подтвердил разработку ремастеров классических иг...

Создатель серии Ecco the Dolphin подтвердил разработку ремастеров классических игр и работу над третьей частьюСоздатель серии Ecco the Dolphin Эд Аннунциата официально подтвердил разработку ремастеров классических игр Ecco the Dolphin и Ecco: The Tides of Time для консоли Sega Genesis.
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