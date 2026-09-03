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Царьград

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Лавров отметил верность России к обещаниям на ВЭФ во Владивостоке

Лавров отметил верность России к обещаниям на ВЭФ во Владивостоке

На Восточном экономическом форуме Сергей Лавров обратил внимание, что в России обещания воспринимаются как священные, тогда как на Западе могут не соблюдать даже письменные обязательства.

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