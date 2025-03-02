ВСУ атаковали 34 российских региона с начала спецоперации — Бастрыкин

Атаки на 34 субъекта Российской Федерации совершили вооруженные силы Украины с начала проведения специальной военной операции, сообщил 2 марта председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.
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