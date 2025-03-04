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Закон, порядок, государство

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В центре подготовки военнослужащих ЮВО в Краснодарском крае продолжается подготовка операторов FPV-дронов

В центре подготовки военнослужащих ЮВО в Краснодарском крае продолжается подготовка операторов FPV-дронов

Курс обучения выстроен на основе знаний и опыта, наработанного в ходе проведения современных боевых действий, в том числе специальной военной операции.

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